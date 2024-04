La Soluzione ♚ Una Lina dello schermo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Una Lina dello schermo. SASTRI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Una lina dello schermo: Pasqualina Sastri, detta Lina (Napoli, 17 novembre 1953), è un'attrice e cantante italiana. Ha vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Mi manda Picone (1984) e per Segreti segreti (1985) e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista, per L'inchiesta (1987). Altre Definizioni con sastri; lina; schermo; Frane e inondazioni lo sono naturali; Danni rovinosi; L Everett dello schermo; Tiene incollati allo schermo del computer; Cerca altre soluzioni cruciverba

SASTRI

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Una Lina dello schermo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.