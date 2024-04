La Soluzione ♚ Rimangono sulla tovaglia La definizione e la soluzione di 8 lettere: Rimangono sulla tovaglia. BRICIOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Rimangono sulla tovaglia: La città doveva essere costruita ai piedi del colle, sulla riva sinistra del tevere, ma la tovaglia con cui i fondatori stavano facendo colazione fu presa... Briciole – piccoli pezzetti che si staccano dal pane quando viene spezzato. Altre Definizioni con briciole; rimangono; tovaglia; Si passa sulla tovaglia a pasto terminato; Le lascia cadere Pollicino nel bosco; Cinema per spettatori che rimangono in auto;

La risposta a Rimangono sulla tovaglia

BRICIOLE

