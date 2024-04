La Soluzione ♚ Ortaggi da caponata La definizione e la soluzione di 9 lettere: Ortaggi da caponata. MELANZANE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Ortaggi da caponata: La caponata (capunata in siciliano) è un prodotto tipico della cucina siciliana. si tratta di un insieme di ortaggi fritti (per lo più melanzane), conditi... La melanzana (Solanum melongena L.) è una pianta angiosperma dicotiledone appartenente alla famiglia delle Solanaceae, coltivata per il suo frutto commestibile. Originariamente fu domesticata a partire da specie selvatiche di Solanum incanum, probabilmente con due percorsi indipendenti: uno in Asia meridionale e uno in Asia orientale. Altre Definizioni con melanzane; ortaggi; caponata; Ortaggi da parmigiana; Gli ortaggi della parmigiana; Anemici ortaggi; Insetto che danneggia le radici degli ortaggi; Ortaggi affini alle cipolle;

La risposta a Ortaggi da caponata

MELANZANE

M

E

L

A

N

Z

A

N

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Ortaggi da caponata' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.