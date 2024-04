La Soluzione ♚ Montevideo ne è la capitale La definizione e la soluzione di 7 lettere: Montevideo ne è la capitale. URUGUAY Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Montevideo ne e la capitale: Significati, vedi montevideo (disambigua). montevideo (nome completo: san felipe y santiago de montevideo) è la capitale, il porto principale e la città più popolosa... L'Uruguay, o più raramente Uruguai (in entrambe le grafie, AFI: /uru'gwai/, ufficialmente Repubblica Orientale dell'Uruguay (in spagnolo República Oriental del Uruguay, in riferimento alla posizione geografica che il territorio occupava nella Confederazione delle Province Unite del Rio de la Plata),) è uno Stato dell'America meridionale. Ha una superficie di 176 220 km² e 3 431 932 abitanti, la capitale è Montevideo. Confina a nord-est e nord ... Altre Definizioni con uruguay; montevideo; capitale; La capitale delle Samoa; La capitale di re Abdallah II; Capitale senegalese;

La risposta a Montevideo ne è la capitale

URUGUAY

U

R

U

G

U

A

Y

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Montevideo ne è la capitale' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.