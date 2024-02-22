Inibizione nei cruciverba: la soluzione è Veto

Sara Verdi | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Inibizione' è 'Veto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VETO

Curiosità e Significato di Veto

Vuoi sapere di più su Veto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Veto.

Come si scrive la soluzione Veto

La definizione "Inibizione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 4 lettere della soluzione Veto:
V Venezia
E Empoli
T Torino
O Otranto

