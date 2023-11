La definizione e la soluzione di: Affare a Londra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi londra (disambigua) o london. londra (afi: /'londra/; in inglese: london, /'lndn/) è la capitale... Con New Deal («nuovo corso» o letteralmente «nuovo patto») si intende il piano di riforme economiche e sociali promosso dal presidente statunitense ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : affare proposto da lestofanti; È di lei a londra ;

Cerca altre Definizioni