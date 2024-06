Dirige le manovre delle vele in regata

: Quando l'imbarcazione è in navigazione ha il comando assoluto sull'equipaggio e risponde civilmente e penalmente del comportamento della stessa. Il padrone marittimo, noto anche semplicemente come padrone (in inglese skipper), è la persona che ha il comando di una imbarcazione, ma non ne è necessariamente l'armatore. Il padrone all'incirca è l'equivalente di un comandante. .

Italiano: Sostantivo: skipper m, f inv . su una barca a vela è colui che ne comanda le manovre, non necessariamente il proprietario.. Etimologia / Derivazione: Dall'inglese skipper, da to skip. .