Il conduttore con Greg

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il conduttore con Greg' è 'Lillo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LILLO

Perché la soluzione è Lillo? Greg è il conduttore che, insieme a LILLO, guida un programma radiofonico molto seguito. La sua presenza si distingue per la capacità di coinvolgere gli ascoltatori con interventi vivaci e spontanei, creando un clima di allegria e complicità. LILLO, noto per la sua voce inconfondibile, contribuisce con battute e commenti che arricchiscono l'atmosfera del programma. La sinergia tra Greg e LILLO rende ogni puntata un momento di intrattenimento e leggerezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il conduttore con Greg". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il conduttore con Greg nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lillo

La soluzione associata alla definizione "Il conduttore con Greg" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il conduttore con Greg" conferma che la soluzione 'Lillo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lillo

L Livorno I Imola L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il conduttore con Greg" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lillo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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