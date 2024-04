La Soluzione ♚ Arrivati con la nave La definizione e la soluzione di 9 lettere: Arrivati con la nave. APPRODATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Arrivati con la nave: Navi da battaglia della seconda metà del xix secolo, vedi nave corazzata. con il termine nave da battaglia (chiamata anche corazzata) si indicano le più... Per sogno americano (in inglese American Dream) ci si riferisce alla speranza, condivisa sia dagli estimatori degli Stati Uniti d'America sia da parte degli stessi abitanti, che attraverso il duro lavoro, il coraggio, la determinazione sia possibile raggiungere un migliore tenore di vita e la prosperità economica. Questi valori erano condivisi da molti dei primi coloni europei approdati in America, e sono stati poi trasmessi alle generazioni ... Altre Definizioni con approdati; arrivati; nave; Al punto in cui siamo arrivati; Gli ultimi arrivati nel mondo; Non la lascia la nave ferma; Costringe la nave ad andare in bacino; Tiene in rotta la nave;

APPRODATI

La soluzione verificata di 9 lettere per risolvere 'Arrivati con la nave' è APPRODATI.