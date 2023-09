Chi lo dà a un amico ha voglia di scherzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo dà a un amico ha voglia di scherzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LEI

Significato/Curiosita : Chi lo da a un amico ha voglia di scherzare

Novità e se qualcuno lo cantava aveva successo anche se lo cantava male. io imitavo bill haley per scherzare con gli amici, in una sala da ballo in viale zara... lei – comune della provincia di nuoro val di lei – valle alpina della provincia di sondrio percorsa dal reno di lei lessico etimologico italiano lei (sie)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

