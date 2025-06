Trattenimento mondano nei cruciverba: la soluzione è Party

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Trattenimento mondano' è 'Party'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARTY

Curiosità e Significato... La parola Party è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Party.

Perché la soluzione è Party? Trattenimento mondano si riferisce a eventi eleganti e sofisticati, come feste o feste esclusive, dove si socializza e si diverte in compagnia. È un modo di vivere il tempo libero tra amici, celebrità o ambienti di alta società. La parola chiave che racchiude tutto questo è party: un momento di svago che unisce divertimento e stile in un contesto glamour.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Rave : raduno con musica elettronicaUna festa notturna in collegioUn trattenimento mondano del tardo pomeriggioUno spettacolo mondanoIl trattenimento inglese

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

Y Yacht

M L E E R A U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EMULARE" EMULARE

