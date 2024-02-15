Ciascun tratto delle corse a staffetta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ciascun tratto delle corse a staffetta' è 'Frazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRAZIONE

Perché la soluzione è Frazione? Una frazione rappresenta una parte di un insieme o di un tutto, ma nel contesto delle corse a staffetta assume un significato più specifico. In questa disciplina sportiva, ogni frazione indica il tratto di percorso affidato a un singolo atleta, che lo percorre prima di passare il testimone al compagno successivo. La somma delle frazioni costituisce l’intera gara, evidenziando l’importanza di ogni segmento nel risultato finale. La corretta gestione di ogni frazione è fondamentale per la vittoria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ciascun tratto delle corse a staffetta". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Ciascun tratto delle corse a staffetta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Frazione

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ciascun tratto delle corse a staffetta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ciascun tratto delle corse a staffetta" conferma che la soluzione 'Frazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Frazione

F Firenze R Roma A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ciascun tratto delle corse a staffetta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Frazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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