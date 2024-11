Un congegno da lavoro: Soluzione Cruciverba - Macchina

Soluzione alla definizione del cruciverba

MACCHINA

Curiosità e significato della parola Macchina

Spelling fonetico della soluzione

M Mike

A Alfa

C Charlie

C Charlie

H Hotel

I India

N November

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Macchina

Ha notevolmente sveltito il lavoro dei sarti Insieme di notizie calunniose orchestrate con l obiettivo di rovinare la reputazione di qualcuno Alleggerisce la fatica dell uomo In un libro di HG Wells era del tempo Era del tempo per Alessandro Cecchi Paone Se è di Turing elabora algoritmi

