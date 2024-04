La Soluzione ♚ Scorreria da corsari La definizione e la soluzione di 9 lettere: Scorreria da corsari. PIRATERIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Scorreria da corsari: Figlia del corsaro nero è un romanzo di emilio salgari pubblicato in prima edizione da donath nel 1905. è il terzo libro del ciclo de i corsari delle antille... La pirateria è l'azione dei pirati, ovvero di coloro che compiono violenze o atti illegali in ambito nautico. Storicamente essi sono perlopiù marinai che assaltano, saccheggiano, derubano o affondano navi, spesso dopo aver abbandonato la precedente vita civile sui mercantili per scelta o per costrizione. L'attività è altrimenti nota con la locuzione "correre il mare", dal latino cursus (derivato da currere). La pirateria è antica quanto la ... Altre Definizioni con pirateria; scorreria; corsari; Il brigantaggio sul mare; La esercitavano i corsari; Scorreria da violenti;

PIRATERIA

