Un audace scorreria

Sostantivo

Curiosità su: In informatica il RAID, acronimo di "Redundant Array of Independent Disks" ovvero insieme ridondante di dischi indipendenti, (originariamente "Redundant Array of Inexpensive Disks", insieme ridondante di dischi economici), è una tecnica di installazione raggruppata di diversi dischi rigidi in un computer (o collegati ad esso) che fa sì che gli stessi nel sistema appaiano e siano utilizzabili come se fossero un unico volume di memorizzazione. Scopi del RAID sono: aumentare le performance, rendere il sistema resiliente alla perdita di uno o più dischi e poterli rimpiazzare senza interrompere il servizio. Il RAID sfrutta, con modalità differenti a seconda del tipo di realizzazione, i principi di ridondanza dei dati e di parallelismo nel loro accesso per garantire, rispetto ad un disco singolo, incrementi di prestazioni, aumenti nella capacità di memorizzazione disponibile, miglioramenti nella tolleranza ai guasti e quindi maggiore affidabilità.

raid ( approfondimento) m inv

(forestierismo) , (inglesismo) (militare) impiego di forze militari dell'aeronautica, di terra, ecc senza obiettivi specifici, in genere quindi per captarli nel corso della "manovra" stessa spesso appunto celere o "sbrigativa" raid aerei

furenti e sanguinosi quanto mai violenti e quasi senza alcuna metodica veramente disciplinata, i raid nazisti della seconda guerra mondiale furono l'apice dell'anarchia militare di allora con il permesso di uccidere chiunque ovunque paresse utile (sport) grande vittoria (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

lemma non sillababile in quanto inglese

Pronuncia

IPA: /'rajd/ o IPA: /rjd/

Etimologia / Derivazione

voce scozzese corrispondente all’inglese road ossia strada, ma col significato di incursione (come strada che si percorre per andare in guerra), diffusa da W. Scott

Sinonimi

(sport) gara, competizione, corsa, impresa

gara, competizione, corsa, impresa (militare) blitz, irruzione, incursione, spedizione, scorreria

blitz, irruzione, incursione, spedizione, scorreria razzia, aggressione

( per estensione ) retata, irruzione, blitz

retata, irruzione, blitz (di polizia) fare irruzione in

Parole derivate