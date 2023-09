È indispensabile per la fecondazione dei fiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È indispensabile per la fecondazione dei fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POLLINE

Significato/Curiosita : E indispensabile per la fecondazione dei fiori

Un nettario a forma piramidale, la pianta fiorisce generalmente da marzo fino a maggio. frutti dopo la fecondazione l'ovario si trasforma in una capsula... Disambiguazione – se stai cercando la zona di roma, vedi polline martignano. il polline o granulo pollinico è l'insieme dei microgametofiti prodotti dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

