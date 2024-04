La definizione e la soluzione di 7 lettere: Residuo roccioso. DETRITO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Con le espressioni detriti spaziali, detriti orbitali, spazzatura spaziale o rottame spaziale si indica tutto ciò che orbita attorno alla Terra, creato dall'uomo e non più utile ad esso. Ricadono in questa definizione gli stadi dei razzi, frammenti di satelliti, scaglie di vernici, polveri, materiale espulso dai motori dei razzi, liquido refrigerante rilasciato dal satellite nucleare RORSAT ed altre piccole particelle. Nuvole di particelle molto piccole possono causare danni da erosione, come una "sabbiatura". I detriti spaziali sono aumentati vertiginosamente negli ultimi anni, diventando un problema crescente per l'alta possibilità di ...

detrito m sing (pl.: detriti)

frammenti ottenuti dopo un processo di distruzione (geologia) frammenti di roccia derivanti da una preesistente roccia frantumata dai processi di meteorizzazione ed erosione

Sillabazione

de | trì | to

Pronuncia

IPA: /de'trito/

Etimologia / Derivazione

dal latino detritum, che deriva da deterere ossia "logorare"

Sinonimi

avanzo, frammento, frantume, pezzo, residuo, rifiuto, scheggia, scoria

