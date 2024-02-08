Fondato appoggiato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fondato appoggiato' è 'Basato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASATO

Perché la soluzione è Basato? La parola basato indica qualcosa che si trova o si sostiene su una base solida, stabile e affidabile. Essa si riferisce a elementi che si appoggiano su un supporto che garantisce equilibrio e solidità. Quando si parla di un progetto, di un'idea o di un sistema, essere basato su determinati principi significa che si fondano su fondamenta robuste che conferiscono coerenza e sicurezza. La validità di un'argomentazione dipende dalla sua struttura basata su dati e ragionamenti solidi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fondato appoggiato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Fondato appoggiato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Basato

Per risolvere la definizione "Fondato appoggiato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fondato appoggiato" conferma che la soluzione 'Basato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Basato

B Bologna A Ancona S Savona A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fondato appoggiato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Basato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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