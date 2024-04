La Soluzione ♚ La band di Giuliano Sangiorgi La definizione e la soluzione di 9 lettere: La band di Giuliano Sangiorgi. NEGRAMARO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La band di giuliano sangiorgi: Affermati come i sud sound system e artisti noti come caparezza e giuliano sangiorgi dei negramaro. le loro prime esibizioni avvengono tra lecce e provincia... I Negramaro sono un gruppo musicale pop rock italiano formatosi a Copertino nel 2000, formata da sei componenti: Giuliano Sangiorgi (voce, chitarra, pianoforte), Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore). Agli inizi degli anni 2000 firmano un contratto con la Sugar Music, con cui hanno pubblicato otto album in studio, ... Altre Definizioni con negramaro; band; giuliano; sangiorgi; Il gruppo musicale di Nuvole e lenzuola; I Sigur rock band islandese; Un Gallagher della band Oasis; Maiden band rock;

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'La band di Giuliano Sangiorgi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.