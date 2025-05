Un alimento in scatolette nei cruciverba: la soluzione è Tonno Sott Olio

TONNO SOTT OLIO

Curiosità e Significato di "Tonno Sott Olio"

Hai risolto il cruciverba con Tonno Sott Olio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Tonno Sott Olio.

Il tonno sott'olio è un alimento in scatoletta, ottenuto da tonno conservato in olio. Questo metodo di conservazione ne esalta il sapore e la consistenza, rendendolo un ingrediente versatile per insalate, panini e piatti di pasta. È apprezzato per il suo alto contenuto proteico e nutritivo.

Come si scrive la soluzione: Tonno Sott Olio

Stai cercando la risposta alla definizione "Un alimento in scatolette"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

N Napoli

N Napoli

O Otranto

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

L Livorno

I Imola

O Otranto

