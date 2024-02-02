Far saziare il gregge

Home / Soluzioni Cruciverba / Far saziare il gregge

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Far saziare il gregge' è 'Pascere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASCERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Far saziare il gregge" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Far saziare il gregge". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Pascere? Pascere è l'atto di far nutrire gli animali del gregge, come le pecore, lasciandoli mangiare l'erba nei campi. Questo comportamento permette loro di assumere il cibo di cui hanno bisogno per vivere e crescere. Attraverso il pascolo, gli animali trovano il nutrimento naturale, contribuendo alla loro salute e al mantenimento dell'ambiente. È un'attività fondamentale per il benessere degli animali e la gestione sostenibile delle terre.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Far saziare il gregge nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pascere

La soluzione associata alla definizione "Far saziare il gregge" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Far saziare il gregge" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pascere:

P Padova A Ancona S Savona C Como E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Far saziare il gregge" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Brucare erba per nutrirsiBrucare l erbaCondurre gli animali al pascoloGregge in centroInsidia il greggeOspita il greggeElementi del greggeIn mezzo al gregge