La Soluzione ♚ Vivono a Gaza e a Gerico La definizione e la soluzione di 11 lettere: Vivono a Gaza e a Gerico. PALESTINESI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vivono a gaza e a gerico: La Palestina (ufficialmente Stato di Palestina; in arabo , Dawlat Filasin) è uno Stato situato nel Vicino Oriente, osservatore permanente presso le Nazioni Unite, de facto occupato in gran parte da Israele. Lo Stato di Palestina rivendica sovranità sui territori palestinesi della Cisgiordania e della striscia di Gaza, con Gerusalemme Est come capitale designata, sebbene il suo centro amministrativo si trovi a Ramallah. Tali territori sono stati prima occupati nel 1948 da Giordania ed Egitto e successivamente da Israele dal 1967 a seguito della guerra dei sei giorni. La Palestina ha una popolazione di 5.051.953 abitanti a ... Italiano Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La Palestina (ufficialmente Stato di Palestina; in arabo , Dawlat Filasin) è uno Stato situato nel Vicino Oriente, osservatore permanente presso le Nazioni Unite, de facto occupato in gran parte da Israele. Lo Stato di Palestina rivendica sovranità sui territori palestinesi della Cisgiordania e della striscia di Gaza, con Gerusalemme Est come capitale designata, sebbene il suo centro amministrativo si trovi a Ramallah. Tali territori sono stati prima occupati nel 1948 da Giordania ed Egitto e successivamente da Israele dal 1967 a seguito della guerra dei sei giorni. La Palestina ha una popolazione di 5.051.953 abitanti a ... palestinesi m e f pl plurale di palestinese Sostantivo, forma flessa palestinesi m e f pl plurale di palestinese Sillabazione pa | le | sti | né | si Etimologia / Derivazione vedi palestinese Altre Definizioni con palestinesi; vivono; gaza; gerico; Vivono a nord dei Tedeschi; Vivono in uno Stato con molte isole; Molti abitanti della sua provincia vivono in Lunigiana; Monaco di Gaza che fu discepolo di sant Antonio abate; Lo è un asiatico di Gaza; Crollarono a Gerico; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Vivono a Gaza e a Gerico

PALESTINESI

P

A

L

E

S

T

I

N

E

S

I

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Vivono a Gaza e a Gerico' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.