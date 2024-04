La definizione e la soluzione di 5 lettere: Firme di analfabeti. CROCI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Le Croci per il petto, in inglese Fly o Chest fly, sono un esercizio con i pesi mirato alla stimolazione del muscolo grande pettorale. Esistono diverse varianti di questo esercizio che possono essere praticate con diversi attrezzi, come manubri (croci con manubri), cavi (croci ai cavi o cross-over) e macchine isotoniche (pectoral machine/pec deck). Le versioni con manubri, e alcune ai cavi, in aggiunta vengono praticate sulla panca, che può essere regolata a diverse inclinazioni per direzionare maggiormente lo stimolo su diversi fasci del grande pettorale. Tali esercizi sono diffusi soprattutto nell'ambito del bodybuilding e del fitness.

croci f pl

plurale di croce

Sillabazione

cró | ci

Etimologia / Derivazione

vedi croce

Sinonimi

crocifissi

( senso figurato ) disgrazie, dolori, pene, calvari, assilli, sofferenze, tribolazioni, affanni, crucci, tormenti, torture, supplizi, afflizioni, castighi, punizioni

disgrazie, dolori, pene, calvari, assilli, sofferenze, tribolazioni, affanni, crucci, tormenti, torture, supplizi, afflizioni, castighi, punizioni distintivi, segni, simboli, emblemi

Contrari