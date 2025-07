L Honoré fatta con bignè nei cruciverba: la soluzione è Saint

SAINT

Curiosità e Significato di Saint

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Saint, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Saint? Saint è un termine francese che indica un santo, ovvero una figura religiosa venerata per la sua santità e virtù. La parola deriva dal latino sanctus e viene usata anche in italiano per riferirsi a persone particolarmente devote o celebrate nella fede. In ambito culinario, si associa spesso a dolci o specialità che richiamano i nomi di santi, come nel caso di L'Honoré fatta con bignè.

Come si scrive la soluzione Saint

Stai cercando la risposta alla definizione "L Honoré fatta con bignè"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

I Imola

N Napoli

T Torino

