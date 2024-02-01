Gli antipasti spagnoli

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli antipasti spagnoli' è 'Tapas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAPAS

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Perché la soluzione è Tapas? Le tapas sono piccole porzioni di cibo tradizionalmente servite in Spagna come antipasti o spuntini. Questi piatti variano molto a seconda della regione e includono spesso olive, formaggi, prosciutto, crostini, pesce o verdure fritte. La loro funzione principale è quella di accompagnare le bevande, favorendo la socializzazione tra amici e famiglia. Le tapas sono considerate un elemento fondamentale della cultura gastronomica spagnola, rappresentando l’arte di condividere e gustare i sapori locali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli antipasti spagnoli". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Gli antipasti spagnoli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tapas

Per risolvere la definizione "Gli antipasti spagnoli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli antipasti spagnoli" conferma che la soluzione 'Tapas' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tapas

T Torino A Ancona P Padova A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli antipasti spagnoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tapas' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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