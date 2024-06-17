Le tipiche pietanze spagnole per aperitivi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le tipiche pietanze spagnole per aperitivi' è 'Tapas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAPAS

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Perché la soluzione è Tapas? Le tapas sono piccole porzioni di cibo tradizionali della Spagna, spesso servite come antipasto o durante gli aperitivi. Questi piatti variano da olive e formaggi a piccole fritture e insalate, offrendo un'ampia scelta di sapori e consistenze. Sono un elemento caratteristico della cultura spagnola, favorendo la convivialità e la condivisione tra amici. Le tapas si accompagnano solitamente con vino o sangria, creando un'atmosfera informale e allegra. La loro diffusione internazionale testimonia la loro importanza nel panorama gastronomico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le tipiche pietanze spagnole per aperitivi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Le tipiche pietanze spagnole per aperitivi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tapas

In presenza della definizione "Le tipiche pietanze spagnole per aperitivi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le tipiche pietanze spagnole per aperitivi" conferma che la soluzione 'Tapas' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tapas

T Torino A Ancona P Padova A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le tipiche pietanze spagnole per aperitivi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tapas' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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