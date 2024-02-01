Un cadavere imbalsamato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un cadavere imbalsamato' è 'Mummia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MUMMIA

Perché la soluzione è Mummia? Una mummia è un corpo umano che, attraverso un processo di conservazione, viene preservato in modo che rimanga riconoscibile nel tempo. Questa pratica, spesso associata alle antiche civiltà egizie, comporta la rimozione degli organi interni e l'uso di sostanze che rallentano la decomposizione. La mummia rappresenta così un esempio di come si possa preservare la forma e l'aspetto di un essere umano anche dopo la morte, mantenendo intatta la sua presenza nel passato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cadavere imbalsamato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un cadavere imbalsamato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mummia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un cadavere imbalsamato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cadavere imbalsamato" conferma che la soluzione 'Mummia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Mummia

M Milano U Udine M Milano M Milano I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cadavere imbalsamato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mummia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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