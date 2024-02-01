Anfibi dalla pelle verrucosa

Home / Soluzioni Cruciverba / Anfibi dalla pelle verrucosa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Anfibi dalla pelle verrucosa' è 'Rospi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSPI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Anfibi dalla pelle verrucosa" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Anfibi dalla pelle verrucosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Rospi? I rospi sono piccoli animali che vivono vicino all'acqua e si distinguono per la pelle ruvida e coperta di verruche. Questi anfibi si adattano a diversi ambienti umidi e sono noti per il loro verso caratteristico. La loro pelle spessa e irregolare aiuta a proteggerli da predatori e disidratazione. Sono parte integrante degli ecosistemi acquatici e terrestri, contribuendo all'equilibrio naturale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Anfibi dalla pelle verrucosa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rospi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Anfibi dalla pelle verrucosa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Anfibi dalla pelle verrucosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rospi:

R Roma O Otranto S Savona P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Anfibi dalla pelle verrucosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Anfibi che si inghiottiscono malvolentieriPiù che buonissimeAnfibi che si... inghiottonoAnfibi con la pelle verrucosaHanno la pelle verrucosaHa la pelle verrucosaNon fa star più nella pelleSpiccano sulla pelle chiara