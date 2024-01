La Soluzione ♚ Vive in una bidonville

La definizione e la soluzione di: Vive in una bidonville. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Vive in una bidonville: bidonville, cioè insiemi di baracche e tuguri costruiti con mezzi di fortuna, come cartone o lamiere, che ospitano milioni di persone. le bidonville non... Curiosità su: bidonville, cioè insiemi di baracche e tuguri costruiti con mezzi di fortuna, come cartone o lamiere, che ospitano milioni di persone. le bidonville non... I mostri è un film ad episodi del 1963 diretto da Dino Risi. Il film, con protagonisti Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare. Italiano Aggettivo baraccato m sing che vive in baracca Sillabazione ba | rac | cà | to Pronuncia IPA: /barak'kato/ Etimologia / Derivazione deriva da baracca

Altre risposte alla domanda Vive in una bidonville: baraccato; vive; bidonville;

