La definizione e la soluzione di: Vinse la Francia nel 1871. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Appoggiato la prussia nel conflitto. infine, sconfisse la francia nella guerra franco-prussiana (1870-1871); la confederazione venne trasformata in impero con...

La Prussia (in tedesco: Preußen /'psn/; in latino: Borussia, Prussia oppure Prutenia; in polacco: Prusy; in russo: Prussija; in jiddisch: Praysen) fu uno Stato europeo collocato nell'omonima regione originatosi nel 1525 come ducato e facente parte della Germania dal 1871 fino alla caduta del Terzo Reich, dopo il secondo conflitto mondiale.

Il nome si riferiva in origine al territorio occupato dall'antica tribù baltica dei Prussi o Prussiani corrispondente all'attuale Lituania meridionale, all'exclave russa dell'Oblast' di Kaliningrad e alla Polonia nord-orientale; in seguito, il nome Prussia identificò una delle regioni dell'Ordine teutonico e, dal XVI secolo, un ducato degli Hohenzollern, il feudo polacco-lituano chiamato anche Prussia Ducale, che fu poi unito dal 1618 alla marca di Brandeburgo.

In seguito al trattato di Oliva (1660), preceduto dal trattato di Wehlau, alcune aree della Prussia ottennero la sovranità e nel 1701 si costituì il Regno di Prussia, comprendente tutti i territori degli Hohenzollern, che dal 1815 al 1866 fecero parte (tranne le province di Posnania, Prussia Orientale e Prussia Occidentale) della Confederazione germanica; dal 1867 fino al 1871 l'intero territorio entrò a far parte della Confederazione Tedesca del Nord. Dal 1871 al 1918 fu uno Stato dell'Impero tedesco; in seguito, cambiò denominazione in Stato libero di Prussia sotto la Repubblica di Weimar e la Germania nazista, fino all'abolizione geografica e politica ufficiale nel 1947.

Italiano

Nome proprio

Prussia ( approfondimento)

(storia) regione della Germania esistita fino al secondo dopoguerra

Sillabazione

Prùs | sia

Pronuncia

IPA: /'prussja/

Etimologia / Derivazione

Dal latino Prussia forma romanizzata del tedesco Preußen

Parole derivate