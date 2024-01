La definizione e la soluzione di: Lo sprint dei corridori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Lo scatto (o congegno di scatto o gruppo di scatto) nelle armi da fuoco, è quell'insieme dei congegni meccanici (organi di scatto) che consentono al tiratore di far partire la pallottola tramite l'uso del grilletto. Nella più semplice delle ipotesi, lo scatto può essere costituito soltanto dal grilletto e dal cane (compreso di percussore), con relative molle, per cui solo da quattro pezzi in movimento. Tuttavia, i meccanismi possono essere diversificati in base all'arma e solitamente composti da molte più parti, benché il funzionamento fondamentale sia quello di armare e/o di mantenere armato il cane o il percussore, per poterlo liberare-sganciare nell'attimo deciso per lo sparo. Alcune armi per tiro sportivo hanno un sistema di scatto elettronico o meglio, elettromeccanico, per migliorare la sensibilità di pressione sul grilletto.

Italiano

Sostantivo

scatto m sing (pl.: scatti)

(fisica) (meccanica) liberazione improvvisa e rapida di un congegno tenuto in tensione da una molla o da un’altra forza (sport) aumento improvviso e rapido del ritmo di un'andatura (fotografia) produzione di un fotogramma; una fotografia "Ci farai tanti scatti alla festa" (diritto) (economia) aumento periodico di una retribuzione (familiare) gesto improvviso fatto col movimento corpo o con una parte di esso, altrimenti lo scrollarsi qualcosa di dosso l'animale si liberò del giogo con uno scatto fulmineo ed inaspettato (per estensione) tipico balzo del gatto o di alcuni animali impauriti improvvisamente con un agile scatto il cavallo riprese la corsa

Voce verbale

scatto

prima persona singolare dell'indicativo presente di scattare

Sillabazione

scàt | to

Pronuncia

IPA: /'skatto/

Etimologia / Derivazione

derivazione di scattare dal latino popolare excaptare, formato da ex- e captare cioè "prendere, afferrare"

Sinonimi

balzo, guizzo, salto, schizzo

(di corsa) accelerazione, slancio, sprint

accelerazione, slancio, sprint ( senso figurato ) (di comportamento) esplosione, impeto, impulso, reazione, scoppio

esplosione, impeto, impulso, reazione, scoppio (di serratura, molla) click, tic

click, tic meccanismo, congegno, dispositivo

(fotografia) fotogramma, istantanea, posa

fotogramma, istantanea, posa ( per estensione ) sobbalzo, sussulto,

sobbalzo, sussulto, impeto, irruenza, foga, exploit

( senso figurato ) (di rabbia) sfogo, moto, gesto

sfogo, moto, gesto ( senso figurato ) avanzamento, promozione, aumento

avanzamento, promozione, aumento (telefonico) unità tariffaria

unità tariffaria smania

Contrari

lentezza, indugio

rallentamento

regresso, retrocessione

Parole derivate

autoscatto

Proverbi e modi di dire