Lo sprint finale del ciclista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sprint finale del ciclista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOLATA

Significato/Curiosità : Lo sprint finale del ciclista

Lo "sprint finale del ciclista," noto anche come "volata," rappresenta il momento culminante e ad alta tensione nelle corse ciclistiche. Durante questa fase, i ciclisti accelerano al massimo della loro potenza verso il traguardo. Le ruote girano freneticamente, i muscoli si contraggono e la determinazione si fonde con la velocità. La volata è una dimostrazione di abilità, strategia e forza, dove i corridori si sfidano per raggiungere la linea del traguardo prima degli altri. Spesso caratterizzata da sorpassi millimetrici e adrenalina pura, la volata cattura l'essenza competitiva e affascinante del ciclismo, offrendo momenti di eccitazione e spettacolo agli appassionati e agli atleti stessi.

Altre risposte alla domanda : Lo sprint finale del ciclista : sprint; finale; ciclista; L Enrico che ha condotto Stadio sprint ; Gli sprint dei corridori; La... finale dello sprint er; Corridori con notevole sprint ; Ex sprint er giamaicano dall iconica esultanza; La rima con finale in assonanza; Scontro finale : resa; Come dire senza termine finale lat; Parte finale del pranzo; Fine di finale ; La tiene il ciclista che non si fa distaccare; Il nome del ciclista Coppi; Marco compianto ciclista italiano; Fabio noto ex-ciclista sardo; Un ciclista specializzato nelle volate;

Cerca altre Definizioni