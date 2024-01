La definizione e la soluzione di: Lo scrisse Conrad: Jim. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Lord jim, i duellanti e apocalypse now (liberamente tratto dal suo cuore di tenebra). mentre l'impero britannico raggiungeva il suo apice, conrad sfruttò...

La Camera dei lord (in inglese: House of Lords), chiamata anche Camera dei pari, è una delle due assemblee parlamentari che costituiscono, insieme alla Camera dei comuni, il Parlamento del Regno Unito, di cui rappresenta la camera alta. Il nome completo e formale della Camera dei Lord è The Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled, ovvero Gli Onorevoli Signori Spirituali (i prelati) e Temporali (i nobili) del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riuniti in Parlamento.

In passato l'appartenenza alla Camera dei lord era per tutti i membri (i pari) un diritto ereditario. In seguito sono state approvate numerose riforme, come il Life Peerages Act 1958 e l'House of Lords Act 1999, in forza delle quali il numero dei membri ereditari è stato ridotto notevolmente.

A differenza della Camera dei comuni, il numero dei membri della Camera dei lord non è fisso; il 14 febbraio 2022 era composta da 767 eligible members (membri idonei, che possono partecipare alle sedute). Dei membri idonei, 655 sono membri a vita (il cui titolo non passerà ai figli), 87 sono membri ereditari e 25 sono Lord spirituali.

La Camera dei lord, così come la Camera dei comuni, si riunisce nel Palazzo di Westminster.

Inglese

Nome proprio

Lord (pl.: Lords)

Dio, Signore Gesù (per la cristianità) appellativo per un appartenente alla nobiltà

Pronuncia

IPA: /ld/ (UK) IPA: /ld/ (US)

Termini correlati