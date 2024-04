La definizione e la soluzione di 5 lettere: Intrise di sudiciume. LORDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

lorde f

femminile plurale di lordo

Sillabazione

lór | de

Etimologia / Derivazione