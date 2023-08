Far sciogliere il ghiaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far sciogliere il ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LIQUEFARE

Significato/Curiosità : Far sciogliere il ghiaccio

Far sciogliere il ghiaccio è il processo di transizione da uno stato solido a uno liquido a causa dell'aumento della temperatura ambientale. Questo fenomeno avviene quando l'energia termica trasferita dall'ambiente fornisce sufficiente calore alle molecole di ghiaccio, consentendo loro di superare il legame solido e passare allo stato liquido. Il processo di liquefazione è vitale nei cambiamenti di stagione, nei cambiamenti climatici e nei processi industriali. Questa trasformazione riflette l'interplay tra temperatura e stato della materia, sottolineando come le variazioni termiche possano portare a cambiamenti sostanziali nelle proprietà fisiche dei materiali come il ghiaccio.

