La definizione e la soluzione di: La Ryder del cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Suggerimenti del progetto di riferimento. winona ryder, pseudonimo di winona laura horowitz (winona, 29 ottobre 1971), è un'attrice statunitense. raggiunge la fama...

Winona Ryder, pseudonimo di Winona Laura Horowitz (Winona, 29 ottobre 1971), è un'attrice statunitense.

Raggiunge la fama internazionale nei primi anni novanta con film quali Edward mani di forbice (1990) e Sirene (1990), per il quale ottiene la sua prima candidatura ai Golden Globe. L'apice del successo arriva con Dracula di Bram Stoker (1992) e L'età dell'innocenza (1993), che la premia con il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista e che le vale la sua prima candidatura al Premio Oscar e ai BAFTA. Per la sua performance di Jo March in Piccole donne (1994) ottiene la sua seconda candidatura agli Oscar, la prima come miglior attrice.

Partecipa a numerosi film di successo, come protagonista, tra i quali: Schegge di follia (1988); Giovani, carini e disoccupati (1994); La seduzione del male (1996); Ragazze interrotte (1999). Con ruoli di non protagonista appare inoltre in film quali: Beetlejuice - Spiritello porcello (1988), dove interpreta la giovane goth Lydia; La casa degli spiriti (1993); Alien - La clonazione (1997); Celebrity (1998); Star Trek (2009), in cui interpreta Amanda Grayson, la madre umana di Spock; Il cigno nero (2010). Nel 2000 riceve la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Nel 2016 torna al successo interpretando Joyce Byers nella serie televisiva Stranger Things, per la quale ottiene la sua terza candidatura ai Golden Globe.