La Soluzione ♚ La Ryder attrice La definizione e la soluzione di 6 lettere: La Ryder attrice. WINONA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La ryder attrice: Winona Ryder, pseudonimo di Winona Laura Horowitz (Winona, 29 ottobre 1971), è un'attrice statunitense. Raggiunge la fama internazionale nei primi anni novanta con film quali Edward mani di forbice (1990) e Sirene (1990), per il quale ottiene la sua prima candidatura ai Golden Globe. L'apice del successo arriva con Dracula di Bram Stoker (1992) e L'età dell'innocenza (1993), che la premia con il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista e che le vale la sua prima candidatura al Premio Oscar e ai BAFTA. Per la sua performance di Jo March in Piccole donne (1994) ottiene la sua seconda candidatura agli Oscar, la prima come miglior ... Altre Definizioni con winona; ryder; attrice; La Ryder del cinema; La Ryder che recita in Stranger Things; de Armas attrice cubana; Cortellesi attrice; La Portman attrice iniz;

