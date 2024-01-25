È roseo quello di Candoglia

SOLUZIONE: MARMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È roseo quello di Candoglia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È roseo quello di Candoglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Marmo? Il marmo di Candoglia è famoso per la sua tonalità calda e delicata, che richiama sfumature di rosa. Questa pietra naturale viene estratta da una delle cave più storiche e pregiate, simbolo di eleganza e raffinatezza. Utilizzato spesso in architettura e scultura, il marmo di Candoglia conferisce un tocco di lusso e distinzione a ogni opera. La sua colore unico lo rende riconoscibile e apprezzato a livello internazionale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "È roseo quello di Candoglia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È roseo quello di Candoglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Marmo:

M Milano A Ancona R Roma M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È roseo quello di Candoglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

