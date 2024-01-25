Al punto in cui siamo arrivati

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Al punto in cui siamo arrivati' è 'Oramai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORAMAI

Perché la soluzione è Oramai? Oramai rappresenta il momento in cui ci troviamo, indicando una fase avanzata di un processo o di un percorso. La parola sottolinea che si è raggiunto un certo stadio, spesso dopo un percorso di crescita o di difficoltà. Utilizzata comunemente per esprimere il senso di completamento o di prossimità di una conclusione, trasmette anche la consapevolezza di aver superato vari ostacoli lungo il cammino. Questa espressione evidenzia quindi la posizione attuale rispetto al punto di partenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Al punto in cui siamo arrivati". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Al punto in cui siamo arrivati nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Oramai

Se la definizione "Al punto in cui siamo arrivati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Al punto in cui siamo arrivati" conferma che la soluzione 'Oramai' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Oramai

O Otranto R Roma A Ancona M Milano A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Al punto in cui siamo arrivati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oramai' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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