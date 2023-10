Relativo ai sentimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo ai sentimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AFFETTIVO

Significato/Curiosita : Relativo ai sentimenti

Si snoda alla fine degli anni '60, agli albori delle tecniche mediche relative ai trapianti di cuore e alla realizzazione del cuore artificiale nei reparti... Non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il disturbo affettivo stagionale (sad), anche noto come depressione d'inverno, winter blues... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Relativo ai sentimenti : relativo; sentimenti; relativo alla costa ligure; relativo all astronautica; relativo al principio fondante delle norme morali; Prefisso latino relativo a ciò che sta all interno; Prefisso greco relativo alle articolazioni; relativo alla pelle; relativo all arte del navigare; Dissimula i suoi sentimenti ; Il rivelarsi dei sentimenti ; Lo sono i cuori senza sentimenti ; Povero di sentimenti ; La capacità di condividere i sentimenti di un altra persona; Impetuose come sentimenti ; Risentimenti che si covano;

Cerca altre Definizioni