La definizione e la soluzione di: Vi precipita il depresso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Una vita insoddisfacente: la moglie lo tradisce e trova il lavoro monotono. in breve, è depresso. durante l'ennesima notte insonne ed si reca a los angeles...

Il baratro fiscale (in inglese: fiscal cliff ) in macroeconomia è un tracollo economico che provoca un consistente aumento delle tasse e un drastico abbassamento della spesa pubblica. Il suo effetto è il crollo del prodotto interno lordo (PIL) dello Stato che ha applicato tale misura economica e mandando quindi l'economia in recessione.

Italiano

Sostantivo

baratro m sing (pl.: baratri)

(geografia) luogo profondo, cavernoso e buio (senso figurato) percezione glaciale dell'esistere

Sillabazione

bà | ra | tro

Pronuncia

IPA: / 'baratro/

Etimologia / Derivazione

dal latino barathrum,dal greco ßa

Sinonimi

abisso, voragine, profondità, precipizio, burrone, strapiombo, dirupo, gola, anfratto, fossa, orrido

(senso figurato) (in senso morale) inferno, rovina

Contrari