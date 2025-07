Il nostro gilet nei cruciverba: la soluzione è Panciotto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il nostro gilet' è 'Panciotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANCIOTTO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Panciotto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Panciotto? Il nostro gilet si riferisce a un indumento che copre il busto, noto come panciotto. Questo termine deriva dal fatto che il panciotto copre la parte centrale del corpo, spesso imbottito o elegante, ed è tradizionalmente indossato sopra camicia e sotto giacca. È un capo di abbigliamento che richiama eleganza e stile, perfetto per occasioni formali o look ricercati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Cinque nel nostro alfabetoIl nostro Sursum corda recitato durante la MessaUn nostro sindacatoIl nostro osso più lungoSta per nostro

P Padova

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

E H O M N C I I A R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIARIMENTO" CHIARIMENTO

