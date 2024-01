La definizione e la soluzione di: Un moscone delle stalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

I tabanidi o tafàni (Tabanidae Latreille, 1802) sono una famiglia cosmopolita di insetti dell'ordine dei Ditteri (Brachycera: Tabanomorpha). Tradizionalmente inclusi nel raggruppamento degli Orthorrhapha o Brachiceri inferiori, rappresentano una delle famiglie più importanti per numero di specie, diffusione e, soprattutto, per la ricorrente ematofagia delle femmine e le implicazioni di carattere sanitario, medico e veterinario. Per questo motivo, i tafani rientrano fra i ditteri più studiati e più conosciuti, sia nella biologia, sia nella sistematica. Vi sono comprese circa 4.400 specie descritte.

I tafani sono conosciuti in inglese con il nome comune di horse flies ("mosche cavalline"). Il nome "mosca cavallina" ricorre talvolta anche nell'italiano, ma il suo uso è alquanto ambiguo in quanto è usato per indicare anche altri brachiceri ematofagi, in genere la Hippobosca equina oppure la Stomoxys calcitrans.

Italiano

Sostantivo

tafano ( approfondimento) m sing (pl.: tafani)

(zoologia) (entomologia) grosso insetto simile ad una mosca (senso figurato) persona fastidiosa e insopportabile Socrate si considerava il tafano degli ateniesi

Sillabazione

ta | fà | no

Pronuncia

IPA: /ta'fano//

Etimologia / Derivazione

dal latino popolare tafanus, e da quello classico tabanus

Parole derivate

tafanare, tafanario, tafanare

Varianti

tavano

Iperonimi

animale, invertebrato, artropode, insetto, dittero, (famiglia) tabanide

