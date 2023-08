Si tiene nelle stalle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tiene nelle stalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BESTIAME

Ricoveri abbandonati, cataste di legna, l’interno di costruzioni rurali (come stalle e pollai). il nido consiste in una o più celle a forma di tubo: la costruzione... Inoltre il bestiame produce gas serra. ^ bestiame in vocabolario - treccani, su treccani.it. url consultato il 24 aprile 2022. ^ bestiame: significato...