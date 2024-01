La definizione e la soluzione di: Medici d urgenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Chirurgia di urgenza e accettazione è stata istituita in italia solo nel 1997, collocandola specialità di area medica. la medicina di urgenza negli ultimi...

L'anestesista-rianimatore è un medico specializzato in anestesia e rianimazione che opera sia in ambito ospedaliero sia extra-ospedaliero. Tale figura può assumere varie funzioni, accomunate dalla salvaguardia generale della vita del paziente, quando questi si trova soprattutto in imminente pericolo di vita.

Italiano

Aggettivo

rianimatore m sing

(raro) (medicina) di medico qualificato per rianimare malati in condizioni critiche

Sostantivo

rianimatore m sing

(raro) (medicina) medico qualificato per rianimare malati in condizioni critiche

Sillabazione

ri | a | ni | ma | tó | re

Pronuncia

IPA: /rianima'tore

Etimologia / Derivazione

deriva da rianimare

Sinonimi