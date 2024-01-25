Si festeggiano per il Santo

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si festeggiano per il Santo' è 'Onomastici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONOMASTICI

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Perché la soluzione è Onomastici? Gli onomastici sono occasioni dedicate alla celebrazione dei santi a cui sono intitolate le persone. Questa ricorrenza permette di onorare la memoria dei santi e di rafforzare il senso di identità e di appartenenza. Durante gli onomastici, amici e parenti spesso si riuniscono per fare gli auguri e condividere momenti di gioia. La tradizione di festeggiare questa ricorrenza si radica profondamente nella cultura e nella religiosità di molte comunità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si festeggiano per il Santo". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Si festeggiano per il Santo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Onomastici

La soluzione associata alla definizione "Si festeggiano per il Santo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si festeggiano per il Santo" conferma che la soluzione 'Onomastici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Onomastici

O Otranto N Napoli O Otranto M Milano A Ancona S Savona T Torino I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si festeggiano per il Santo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Onomastici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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