Si festeggiano per il Santo
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si festeggiano per il Santo' è 'Onomastici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ONOMASTICI
Perché la soluzione è Onomastici? Gli onomastici sono occasioni dedicate alla celebrazione dei santi a cui sono intitolate le persone. Questa ricorrenza permette di onorare la memoria dei santi e di rafforzare il senso di identità e di appartenenza. Durante gli onomastici, amici e parenti spesso si riuniscono per fare gli auguri e condividere momenti di gioia. La tradizione di festeggiare questa ricorrenza si radica profondamente nella cultura e nella religiosità di molte comunità.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si festeggiano per il Santo". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Si festeggiano per il Santo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Onomastici
La soluzione associata alla definizione "Si festeggiano per il Santo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si festeggiano per il Santo" conferma che la soluzione 'Onomastici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Onomastici
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si festeggiano per il Santo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Onomastici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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