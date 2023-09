Si parla sempre di quello di santo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si parla sempre di quello di santo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STINCO

Significato/Curiosita : Si parla sempre di quello di santo

Del corpo di santo stefano, nel 415, iniziarono a verificarsi miracoli nei suoi luoghi di culto. ci parla dell'"antichissima memoria di santo stefano"...

