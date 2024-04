La Soluzione ♚ Lo erano Turati e Matteotti

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Lo erano Turati e Matteotti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SOCIALISTI

Curiosità su Lo erano turati e matteotti: Disambiguazione – "matteotti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi matteotti (disambigua). giacomo matteotti (fratta polesine, 22 maggio... Il socialismo è un complesso di ideologie, movimenti e dottrine legato a orientamenti politici di sinistra tendente a una trasformazione della società finalizzata a ridurre le disuguaglianze fra i cittadini sul piano sociale, economico e giuridico. Originariamente tutte le dottrine e movimenti di matrice socialista miravano a perseguire i propri obiettivi attraverso l'abolizione delle classi sociali e la soppressione totale della proprietà privata dei mezzi di produzione e di scambio. Fino al 1848, i termini socialismo e comunismo erano considerati intercambiabili. In quell'anno, nel Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, si ...

