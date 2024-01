La definizione e la soluzione di: Elencare i casi d un termine latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Verbo

declinare  (vai alla coniugazione)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

de | cli | nà | re

Pronuncia

IPA: /dekli'nare/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino declinare, infinito presente attivo di declino, composto di de- e clino, "piegare, inclinare"

Sinonimi

digradare, scendere, discendere

tramontare

deviare, discostarsi

( senso figurato ) diminuire, calare, scemare, decadere

diminuire, calare, scemare, decadere chinare, reclinare, abbassare

rifiutare, evitare, respingere, rinunciare

(burocrazia) dire, dichiarare, esplicitare

dire, dichiarare, esplicitare (grammatica) flettere, coniugare

Contrari

sollevare, salire

nascere, sorgere

( senso figurato ) aumentare, crescere

aumentare, crescere alzare

accettare

(burocrazia) nascondere

Proverbi e modi di dire