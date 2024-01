La definizione e la soluzione di: Un egiziano conservato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Una mummia (dall'arabo mumiyya, forse dal persiano mum, “cera”) è un cadavere in cui i tessuti molli si sono conservati sia per motivi climatici o microclimatici (condizioni di aridità o di gelo intenso o per mancanza di aria), ma anche per intervento umano (spesso in relazione a riti funebri).

Italiano

Sostantivo

mummia ( approfondimento) f sing (pl.: mummie)

cadavere imbalsamato, trattato chimicamente e avvolto in bende di lino, specialmente praticato dagli antichi egizi corpo umano o animale conservato in maniera naturale solitamente a causa di essiccazione (senso figurato) persona molto vecchia anagraficamente o nei comportamenti

Sillabazione

mùm | mia

Pronuncia

IPA: /'mummja/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale mummiae prima questo dall’arabo mumiyya

Citazione

Sinonimi

cadavere imbalsamato

( senso figurato ) (di individuo) fossile, matusa, relitto cariatide, baccalà, rudere

fossile, matusa, relitto cariatide, baccalà, rudere (senso figurato) retrogrado, codino, reazionario, retrivo

Contrari

( senso figurato ) giovincello, ragazzino

giovincello, ragazzino (senso figurato) progressista

Parole derivate